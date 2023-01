Ouders wachten al drie maanden op autopsieverslag van overleden zoontje Finn (4): “Het is niet te vatten. Wat was er mis met ons ‘manneke‘?”

Warm zomerweek­end aan de kust: redders waarschu­wen voor springtij

Het is een warm zomerweekend aan de kust. Er worden 180.000 dagtoeristen verwacht. Maar net nu is het springtij, de zee komt dan een pak verder op het strand. En dat heeft gevolgen voor de uitbaters van strandbars, die ook ligbedden verhuren. “Wij hebben heel weinig strand momenteel”, vertelt Michel Vanden Berghen, de uitbater van Mood Beach in Knokke-Heist.

