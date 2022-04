Oud-kolonel Housen: “Opgeven van Kiev is smadelijke nederlaag. Russen mikken mogelijk tegen 9 mei op verovering”

Oud-kolonel Roger Housen noemt het opgeven van Kiev “een smadelijke nederlaag” voor Rusland. Dat zegt hij bij VTM Nieuws. Hij vermoedt dat de Russische troepen zich zullen herpositioneren in het oosten van Oekraïne. De oorlog in Oekraïne zal volgens Housen geen jaren duren, zoals secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg zegt. Housen vermoedt dat de Russen mikken op een verovering van de Donbass-regio tegen 9 mei. “Dat is Victory Day”, aldus Housen.

“Ik denk dat we intussen mogen stellen dat het initieel plan, namelijk binnen de twee weken het regime omver werpen en een groot deel van Oekraïne bezetten, mislukt is”, verduidelijkt Housen. “De Russen moesten overschakelen naar plan B en intussen zelfs plan C. Het opgeven van Kiev kunnen we beschouwen als een smadelijke nederlaag voor Rusland. De volgende weken zullen moeten uitwijzen of we kunnen spreken van een vernedering.”

Housen vermoedt dat de Russen zich aan het herpositioneren zijn. “Er zijn indicaties dat troepen rond Kiev via de spoorwegen naar het oosten gebracht worden, ter hoogte van de Donbass-regio”, luidt het. “Dat is een afstand van ongeveer 600 à 700 kilometer, een operatie van een aantal dagen misschien zelfs van anderhalve week. Die 40.000 à 45.000 soldaten van rond Kiev zullen zich hoogstwaarschijnlijk in het oosten van Oekraïne opstellen en zullen proberen de Donbass-regio uit te breiden.”

Of de Russen aan tafel willen zitten over een overgave op hun voorwaarden is een groot vraagteken. “Als de Russen Donetsk en Loehansk kunnen uitbreiden tot de provinciegrenzen en als in het zuiden de landbrug boven Marioepol gerealiseerd kan worden, dan zal het Kremlin mogelijk aan tafel gaan zitten”, vertelt Housen.

Victory Day

De ex-kolonel denkt dat het Kremlin mikt op het veroveren van de Donbass-regio, de oblasten en de landbrug tegen 9 mei. “Dat is Victory Day. De overwinning op de nazi’s wordt op die datum jaarlijks herdacht met een parade. Ik denk dat het tegen dan de bedoeling is om te zeggen dat ze hun doelen hebben bereikt.”

Er duiken steeds meer beelden op van burgerdoden na het bloedbad in Boetsja. Het beeld van de dode vrouw met de roodgelakte nagels veroorzaakt wereldwijd grote verontwaardiging. Volgens Housen zou het kunnen dat het maken van burgerdoden tot de oorlogstactiek van Rusland behoort, maar is er momenteel nog te weinig onafhankelijke berichtgeving om dat te bevestigen. “Er zijn nog te weinig indicaties dat het nog in andere steden gebeurd is. We weten wel dat in 1999 de Russen hetzelfde hebben gedaan in de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny. Tussen 2015-2017 hebben ze dat ook in Aleppo, Syrië, gedaan.”

Tot slot wijst Housen erop dat lokale eenheden in Boetsja de pedalen kwijtgeraakt zouden kunnen zijn wegens de slechte vooruitgang op het terrein. “Burgerslachtoffers maken voor Rusland deel uit van oorlog. Oekraïne zal Rusland nooit meer vertrouwen. Ze zullen een afkeer creëren van alles wat de Russen zeggen en doen. Dat land is verloren voor Rusland.”