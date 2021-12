OPROEP. Wie wens jij wat toe voor 2022? Laat het ons weten en kom terecht in Uw Film van het Jaar

Meer dan 5.000 gezinnen nog altijd zonder verwarming na overstro­min­gen van juli: “Winter dreigt catastrofe te worden”

De eerste koude dagen komen hard aan in de Vesdervallei. Meer dan 5.000 gezinnen zitten daar nog altijd zonder verwarming na de overstromingen in juli. En de ramen moeten elke dag open om te verluchten want de huizen zijn nog altijd niet droog. “Als het gas niet opnieuw wordt aangesloten of het elektriciteitsnet het niet houdt, dreigt de winter hier een catastrofe te worden”, klinkt het.

11 november