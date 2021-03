OPROEP. Wat wil jij aan minister Verlinden vragen over de nieuwe coronamaatregelen?

Wim, een vriend van vermoorde David, reageert: “Binnen holebige­meen­schap neemt angst toe, ook bij jeugd”

8 maart “Het nieuws komt heel hard aan. Niet alleen omdat we hem persoonlijk kennen, maar ook omdat het de tweede homofobe moord in België is”, zegt Wim Raes, een vriend van de vermoorde 42-jarige David P., aan VTM NIEUWS. Afgelopen zaterdag werd David dood aangetroffen in een buurtpark in Beveren, nadat hij via een datingapp voor homoseksuelen benaderd en in de val gelokt. Raes, die actief is bij holebi-vzw Tiszo, pleit voor een betere beveiliging van datingapps.