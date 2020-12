OPROEP. Een plekje in Uw Film van het Jaar, bij VTM Nieuws

Doorsnee jaren krijgen jaaroverzichten. Maar dit jaar is allesbehalve doorsnee. In 2020 was niets doorsnee. En we zaten er allemaal samen middenin. In deze laatste weken van het jaar werkt VTM Nieuws daarom hard aan Uw Film van het Jaar. De Film van het 2020 van ons allemaal. Met plaats voor nieuws, maar ook voor uw vreugde, uw angst, uw hoop en uw verdriet. Een virus maaide genadeloos en nietsontziend mensen weg: buren, vrienden, partners, ouders, grootouders, kinderen soms. In Uw Film van het Jaar is er plaats voor iedereen. Bent u iemand verloren? Verdient iemand een plekje in Uw Film van het Jaar? Stuur ons een digitale foto door, een naam, een geboortejaar, eventueel een beroep. We geven hem of haar graag de plaats die hij of zij volgens u verdient in Uw Film Van Het Jaar, op VTM.