Op touwen tussen de rotsen 100 meter boven de Maas: dit is het Belgium Highline Festival

Romina Van Camp praat exclusief met Russische ambassa­deur: “Wegge­stuur­de ‘diplomaten’ stonden al langer op zwarte lijst van staatsvei­lig­heid”

De Russische ambassadeur Alexander Tokovinin pikt het niet dat de Belgische regering 21 van zijn medewerkers het land uitzet. Onze veiligheidsdiensten verdenken die mensen van spionage. “Dat is compleet ongegrond”, zegt de ambassadeur in een exclusief interview met VTM NIEUWS. “De Belgische ambassade in Rusland kan zich aan een tegenreactie verwachten, want in diplomatie geldt het ‘1 voor 1’-principe”, vertelt journaliste Romina Van Camp.

30 maart