Ook in Vlaanderen zijn extra maatregelen wegens droogte onvermijdelijk: “We moeten beter nadenken over hoe we met water omgaan”

Het Nederlandse watertekort heeft vooral gevolgen voor de scheepvaart en de landbouw. Op sommige plaatsen zijn waterlopen niet meer bevaarbaar en mogen boeren geen water meer oppompen om hun gewassen te besproeien. In de komende weken volgen mogelijk meer maatregelen. Op dit moment is er nog geen tekort aan drinkwater, dus een sproeiverbod is (nog) niet aan de orde.

De situatie in Vlaanderen is gelijkaardig, en ook hier dringen volgens experts extra maatregelen zich op. Op dit moment geldt ‘code oranje voor droogte’ wat betekent dat geen water mag worden opgepompt uit onbevaarbare waterlopen. De komende twee weken wordt, op een aantal lokale buitjes na, amper neerslag verwacht.

Om de droogte in Vlaanderen op te volgen, kijken experts onder meer naar het debiet van de Maas. Twee weken geleden dook dat onder de 60 kubieke meter per seconde, waarna ‘code oranje’ werd afgekondigd. Vandaag is dat debiet al gezakt tot 45 kubieke meter per seconde, eens dat onder de 40 zakt zijn bijkomende maatregelen nodig. “Ik verwacht bijkomende maatregelen langs kanalen, langs bevaarbare waterlopen. Mogelijk op termijn ook een sproeiverbod voor burgers en de vraag aan de industrie om geen water te gaan intrekken”, zegt professor Patrick Willems, professor hydrologie aan de KU Leuven.

“Vlaanderen moet zich beter wapenen tegen droogte”

Professor Willems zegt “zeer bezorgd” te zijn over de huidige droogte. “We zien dat door de klimaatverandering de lange droge periodes meer en meer oprukken", klinkt het. “We gaan ons in Vlaanderen beter moeten wapenen tegen dit soort fenomenen.”

Dat vindt ook weervrouw Jill Peeters. “We hebben minstens anderhalf jaar nodig om hiervan te recupereren, en het probleem wordt met de dag erger”, zegt ze in de studio van VTM Nieuws. Vlaanderen is bovendien een van de meest kwetsbare gebieden in Europa als het gaat over droogte. “We doen het slechter dan delen van Frankrijk, Spanje en Italië. Dat heeft niet puur met regen te maken, maar hoe we met dat water omgaan”, aldus Peeters. Volgens de klimaatexperte moeten we dringend beter nadenken over hoe we met het water omgaan. “We moeten nadenken over waar we wonen en werken, over welke wegen we leggen en waar, we moeten ruimte geven aan onze waterlopen", vindt ze.

“Jarenlang hebben we een wanbeleid gehad, geen visie gehad over hoe we met dat water moeten omgaan. We zijn jarenlang bezig geweest met hoe we het water zo snel mogelijk konden afvoeren, en dat moet veranderen. We moeten dat kostbaar goed ook bij ons durven houden.”

