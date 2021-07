Ondanks hulpkreten nog maar weinig hoop slachtoffers levend onder het puin te halen in Pepinster: reddingsactie vandaag verdergezet

Weerman Frank Duboccage: “Morgen wordt echt een kletsnatte dag, maar weekend wordt zomers met veel zon”

12 juli De week start bewolkt en nog meestal droog, maar in het westen is er kans op enkele druppels. Geleidelijk worden er stapelwolken gevormd en stijgt de kans op buien. Ook de rest van de week kwakkelt het weer met elke dag regen en onweersbuien. Pas vanaf vrijdag is er verbetering in zicht.