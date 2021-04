Oncologen overstelpt met vragen van kankerpatiënten die zich zorgen maken over coronavaccin

Gudrun De Bleser kreeg twee keer de diagnose borstkanker. Momenteel is ze nog altijd in behandeling. Ook zij had veel vragen over het coronavaccin en stapte naar de dokter. “Heeft het bij borstkanker een nevenwerking, vroeg ik me af. De dokteres zei meteen dat dat niet het geval was”, zegt Gudrun aan VTM Nieuws. Gudrun is niet de enige met vragen. Oncologen worden overstelpt met vragen van patiënten die zich zorgen maken over het coronavaccin en mogelijke bijwerkingen, maar er is geen reden tot paniek.