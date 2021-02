Nieuw incident met minderjarigen: drie meisjes van 13 vorige maand uren in cel gestopt na spuwincident

Minister Beke na open brief: “Leeftijd zal bepalend criterium zijn bij vaccinatie van brede bevolking”

2 februari Wouter Beke (CD&V), Vlaams minister van Welzijn, is het voorstel niet genegen om jongeren naar voren te schuiven in de vaccinatiecampagne. Hij begrijpt wel de grieven van de jeugd. Wanneer die dan aan de beurt komt? “Leeftijd zal een bepalend criterium zijn”, schrijft hij in een Facebookpost.