Na Britse en deltavariant is Leon (11) nu besmet met omikronvariant: “Voor de zoveelste keer mogen we nergens naartoe of geen bezoek ontvangen”

Zaak over veilig­heids­berm Lantis en 3M ontvanke­lijk verklaard, kortgeding afgewezen: dringende of tijdelijke bijsturin­gen niet nodig

Het kortgeding van milieuorganisatie Greenpeace, burgerinitiatief Grondrecht en activist Thomas Goorden over de opslag van vervuilde gronden in de bermen rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht is afgewezen. Een milieustakingsvordering noodzaakt geen tijdelijke en dringende bijsturingen of maatregelen, oordeelt de rechtbank. Dat meldt VTM NIEUWS. In een reactie aan HLN noemen de drie partijen het een stapje in de richting van een gezonde leef- en woonomgeving dat de rechter de zaak wel ontvankelijk heeft verklaard.

17 december