Moeten we vrezen voor een nieuwe lockdown? En zullen we de eindejaarsfeesten normaal kunnen vieren? Viroloog Marc Van Ranst beantwoordt al uw vragen

Er liggen op dit moment meer dan 650 Covid-patiënten op intensive care, het hoogste aantal sinds 12 mei. Daarnaast is er sprake van bijna 16.000 besmettingen per dag. Op dit moment zijn de cijfers het hoogst in Vlaanderen. Hoe komt dat? En zullen de slechte cijfers onze eindejaarsfeesten beïnvloeden? Viroloog Marc Van Ranst beantwoordt de meest gestelde lezersvragen bij VTM NIEUWS.

Hoe komt het dat de vierde golf zo hard toeslaat?

“Daar is maar één verklaring voor: het virus zelf. De vorige varianten (Wuhan en de Britse) waren besmettelijk, maar niet zo besmettelijk als de deltavariant. Die is ongelooflijk besmettelijk."

Waarom telt Vlaanderen - ondanks de hoge vaccinatiegraad - de meeste besmettingen?

“Daar hebben we geen volledige verklaring voor. Natuurlijk is men in Wallonië en Brussel wel voorzichtiger geweest met versoepelen dan in Vlaanderen omdat men er toen nog hogere cijfers registreerde. Er is geleidelijk versoepeld, sommige versoepelingen zijn zelfs nooit doorgevoerd."

Moeten we terug in lockdown?

“We weten inmiddels dat ‘lockdown’ een containerbegrip is. We zullen niet terugkeren naar een lockdown zoals tijdens de eerste golf (bij de start van de pandemie, red.), maar ik denk wel dat er strengere maatregelen zullen moeten komen. Een lockdown light, waarbij de horeca vroeger de deuren moet sluiten bijvoorbeeld, is een van de zaken die op tafel van het Overlegcomité zal liggen.”

Het volgende Overlegcomité komt “liefst snel” alweer samen, gaat Van Ranst verder. “Ik weet zeker dat men deze week al zal samenkomen om zaken te bespreken. Wellicht zal het volgende Overlegcomité volgende week dan samenkomen. Elke dag telt en als je kijkt naar de 24 voorgaande Overlegcomités heeft er nooit een volle maand tussen gezeten.”

Zullen we de eindejaarsfeesten normaal kunnen vieren?

“Normaal is dan zoals we dat in 2019 deden... We hebben natuurlijk nog een maand te gaan, maar of het volledig normaal zal zijn? Daarop kan je nu al nee antwoorden, denk ik. Zullen de maatregelen even ingrijpend zijn als ze vorig jaar waren? Dat geloof ik ook niet."

Weten virologen het eigenlijk zelf nog wel?

“Virologen zijn goed in het bestuderen van een virus, maar voorspellingen op lange termijn zijn moeilijk. Ter verdediging van de virologen: wanneer u de adviezen telkens naast de uiteindelijke beslissingen van de regering legt, is er een verschil. Onze aanbevelingen waren telkens een pak strenger want deze piek hadden we voorspeld. Maar het is geen exacte wetenschap waarbij je alle cijfers perfect kan berekenen. Ook weermannen kunnen niet maanden op voorhand voorspellen of het een warme winter zal worden."