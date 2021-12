Minister Verlinden over heropening cultuursector: “Snel en gepast gevolg geven aan arrest Raad van State”

Lees al het nieuws over het coronavirus in dit dossier.



“Wat we vandaag besproken hebben met alle betrokken partijen en regeringen is dat we vanaf morgen culturele voorstellingen, maar ook vertoningen in de bioscoop terug toelaten voor een publiek van maximum 200 personen”, verduidelijkt minister Verlinden in VTM Nieuws. Omdat het niet eenvoudig is om een onderscheid te maken tussen evenementen en culturele activiteiten, is volgens de minister beslist om ook kleinere indoorevementen, voor een publiek van maximaal 200 personen, opnieuw toe te laten.

Volgens Verlinden heeft het Overlegcomité vandaag heel snel gehandeld om een nieuw besluit te maken, nadat de passage over de cultuursector in het vorige KB gisteren vernietigd werd door de Raad van State. Vandaag werd daar volgens de minister het gepaste gevolg gegeven, zodat vanaf morgen de cultuursector terug beperkte voorstellingen kan houden. “Dat is zeker ook een stem die de laatste dagen heel luid geklonken heeft, en op die manier hebben we daar een antwoord op gegeven”, klinkt het.

Dat het besluit officieel pas morgen in werking treedt, betekent in principe dat cultuurhuizen en bioscopen die vandaag de deuren al heropenen, in overtreding zijn. Minister Verlinden zegt echter vertrouwen te hebben in het feit dat de culturele sector er alles aan zal doen om alles veilig te laten verlopen, en laat verstaan dat ze niet zal ingrijpen op die plaatsen.

Andere sectoren

Of deze beslissing van de Raad van State ervoor zal zorgen dat ook in andere sectoren maatregelen zullen worden teruggeschroefd, valt volgens de minister nog af te wachten. “We nemen altijd beslissingen op basis van de adviezen die we krijgen en na een uitgebreid overleg, en dus staan we daar ook achter. Dat is zeker ook zo voor de regels in de andere sectoren.”

Toch zouden de regels in bijvoorbeeld de sportsector volgende week al herbekeken kunnen worden, want dan zal premier Alexander De Croo (Open Vld) alweer een nieuw Overlegcomité samenroepen. “Het is nog onzeker wat die omikronvariant precies zal betekenen voor onder meer de hospitalisaties, dus volgen we het op”, aldus Verlinden. “We hebben altijd gezegd dat we geen maatregelen langer laten leven dan strikt noodzakelijk voor de verspreiding van het virus.”