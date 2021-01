Minister Vandenbroucke vraagt begrip voor trage opstart vaccincampagne: “Wij zijn niet bij de snelste, we zijn voorzichtig”

Terwijl andere landen er al volop mee gestart zijn , is het bij ons nog altijd uitkijken naar de start van de vaccinatiecampagne woensdag, al dient deze week nog om te oefenen. Volgende week begint pas het echte werk. “Wij zijn niet bij de snelste, maar we zijn voorzichtig”, zei minister Frank Vandenbroucke in VTM NIEUWS. Vandenbroucke blikte ook vooruit op het Overlegcomité van komende vrijdag. “We gaan geen enkele definitieve beslissing nemen, maar hopelijk kunnen we sommige sectoren zoals kappers meer perspectief geven.”

In ons land zijn voorlopig nog maar een 700-tal vaccins toegediend, terwijl we er wel al 10.000 tot onze beschikking hebben. Deze week komen daar nog eens bijna 90.000 vaccins bij, maar worden opnieuw slechts 6.600 doses geïnjecteerd. We zijn dus nog altijd niet klaar om massaal te vaccineren.

Hoe komt het dat we die campagne niet sneller uitgerold krijgen? “We zijn zeer voorzichtig gestart en dat is slim. Het is wel de bedoeling dat het tempo opgedreven wordt. Op een bepaald moment mag geen enkel vaccin in de diepvries ongebruikt zitten.” Vandenbroucke vraagt ook begrip voor de taskforce vaccinatie van de overheid omdat het vaccin van Pfizer/BioNTech gecompliceerd is om toe te dienen.

Oefenweek

“Onze vraag aan de taskforce is duidelijk: zo snel mogelijk toedienen maar ook bij nieuwe vaccins op grote schaal snel vaccineren”, stelt Vandenbroucke ook. “Wij zijn niet bij de snelste, we zijn voorzichtig. We zijn snel genoeg op voorwaarde dat we na deze week de machine op volle toeren laten draaien. Wat deze week betreft: opstarten wil zeggen voorzichtig opstarten. Onderschat de logistieke operatie niet.”

Het Verenigd Koninkrijk wil iedereen zo snel mogelijk een eerste keer vaccineren, en laat daarom een periode van drie maanden tussen de twee spuitjes. Is dat een plan dat ook in Europa op tafel ligt? “Dat is een kwestie die we Europees moeten bespreken. Ik wil dat liever strenger onderzoeken. Daardoor gaan we wat trager vooruit. Israël (waar in amper negen dagen tijd liefst een half miljoen mensen ingeënt werden) heeft misschien goed gegokt, maar het is een zeer onzekere beslissing. We weten ook nog niet goed hoe effectief dat het vaccin van Pfizer is als je maar één spuit hebt toegediend. We zitten in de voorzichtige Europese groep”, aldus Vandenbroucke nog.

Quote Reizen kan je niet verbieden. Wat je wel kan doen, is de controle op quarantai­ne helemaal in orde brengen zodat niemand de kantjes er vanaf kan lopen

Deze vakantie keerden 160.000 Belgen terug uit een rode zone. “Bij sommige beelden dacht ik ook: konden we zoiets maar verbieden. De beelden zijn echt grof en niet solidair. De waarheid is dat je dat niet kan verbieden. De quarantaine verplichten, heeft al heel wat voeten in de aarde gehad. Verschillende overheden moeten samen beslissen en dat gaat niet zo snel. Er zijn ook nieuwe feiten op tafel gekomen zoals die mutant. Dankzij de inzet van een hoop mensen is er wel goed gewerkt dit weekend”, zei Vandenbroucke nog over de terugkeer van reizigers.

Vandenbroucke zei ook nog dat het niet mogelijk is om reizen tijdens de krokusvakantie, die over zes weken start, te verbieden. “Als ik mijn hart volg, zou ik dat willen verbieden. Mijn verstand zegt dat dat niet lukt. Wat je wel kan doen, is de controle op quarantaine helemaal in orde brengen zodat niemand de kantjes er kan van af lopen.”

Quote We gaan deze vervelende inspanning toch nog een hele tijd moeten verderzet­ten

Het feit dat het aantal ziekenhuisopnames traag daalt, bewijst volgens Vandenbroucke dat “we er nog niet zijn”. “Onze ziekenhuizen blijven vol liggen. Dat wordt maar heel langzaam weggewerkt en daardoor worden heel wat noodzakelijke behandelingen uitgesteld. Dat blijft een moeilijke toestand. We gaan deze vervelende inspanning toch nog een hele tijd moeten verderzetten.”

Vrijdag is er opnieuw overlegcomité en daar zal volgens Vandenbroucke “geen enkele definitieve beslissing genomen worden want we hebben nog geen vaste grond onder de voeten”. “Hopelijk kunnen we het perspectief concreter maken, bijvoorbeeld voor de kappers. We hopen het pad naar de allereerste versoepelingen concreter te kunnen maken”. “Wel met voorwaarden”, benadrukte de minister van Volksgezondheid.

Voka wil snellere uitrol vaccinatiestrategie

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, wil een snellere uitrol van de coronavaccinatiestrategie. “We dringen aan op een snelle uitrol van de vaccinaties. Andere landen doen het beter en krijgen daardoor een competitief voordeel”, zei voorzitter Wouter De Geest tijdens de nieuwjaarsreceptie van Voka. “We begrijpen dat massaal vaccineren een delicaat en complex proces is, maar dit moeten we toch sneller en beter kunnen.”

Daarnaast wil Voka een duidelijke en performante beheersingsstrategie, in afwachting van volledige vaccinatie. “Daarin is een goed test- en tracingbeleid mét brononderzoek en het gebruik van sneltesten onontbeerlijk”, aldus De Geest. “Dit moet in 2021 echt beter met een belangrijkere rol voor het lokale niveau. Alleen met systematische vaccinatie en testing zullen maatregelen versoepeld kunnen worden. En alleen zo kunnen we op korte termijn in alle veiligheid een terugkeer organiseren voor de medewerkers in onze bedrijven die nu verplicht telewerken.”