Minister Vandenbroucke: “Kerstvakantie moet golfbreker zijn in opkomende derde golf”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) was deze avond te gast in de studio bij VTM Nieuws. Hij beantwoorde er enkele van de meest gestelde vragen over de beslissingen die gisteren werden genomen tijdens het Overlegcomité.

Minister Vandenbroucke haalde in de studio van VTM Nieuws hard uit naar organisatoren van lockdownfeestjes. Hij benadrukte dat ook bedrijfsfeesten of recepties op het werk daaronder vallen. “Die zijn volstrekt verboden, dat is duidelijk. Wie dit probeert goed te praten, lacht wie zich wel aan de regels houdt uit in het gezicht. Dit is gewoon pesterij", aldus de minister.

Waarom in Vlaanderen ook geen avondklok vanaf 22 uur?

Heel wat mensen vragen zich na het Overlegcomité van vrijdagavond af waarom er niet beslist werd om de avondklok in Vlaanderen net zoals in Brussel en Wallonië in te laten gaan om 22 uur. Volgens minister Vandenbroucke werd daar lang over gediscussieerd, maar is de essentie dat mensen zich aan de regels moeten houden, of de avondklok nu ingaat om 22.00 uur of om middernacht. “De essentie voor de komende twee weken is zo weinig contact. Vier kerst met je eigen gezin, of met maximaal één extra gast. Dat is jammer, maar het mooiste kerstcadeau dat we elkaar kunnen geven, is de besmettingen doen dalen.”

Het is dit weekend druk op Zaventem, is grenzen sluiten geen optie?

Minister Vandenbroucke was vrijdag tijdens de persconferentie duidelijk over reizen. “Dat is gewoon dom", klonk het scherp. Toch is het sluiten van de grenzen volgens hem geen optie. “Maar we gaan dit wel veel strenger controleren, en ook de beoordeling (van het Passenger Locator Form, red.) strenger maken. Ja, je kan naar een rode zone reizen en terugkomen, maar je moet wel heel voorzichtig geweest zijn, anders moet je in quarantaine. En dat gaan we controleren”, klinkt het.

Of mensen het formulier eerlijk zullen invullen, dat valt volgens Vandenbroucke moeilijk te controleren. “Maar we rekenen op het gezond verstand en de eerlijkheid van de mensen", zegt hij. “We kunnen dit virus niet verslaan met enkel wetten en regels, en we kunnen niet overal politieagenten zetten. Het is een kwestie van gezond verstand en solidariteit met de rest van de bevolking.”

Ook buitenlandse werknemers die in België wonen en werken, moeten in quarantaine bij een terugkeer uit het buitenland. “Voor hen gelden dezelfde regels als voor de Belgen. Als een Roemeens arbeider tijdens de feestdagen naar Roemenië trekt en daar familie bezoekt, dan is die niet voorzichtig geweest en moet die in quarantaine", herhaalt Vandenbroucke. “We doen dat omdat er in andere landen op dit moment veel meer besmettingen zijn dan bij ons.

Waarom mag ik mijn beide ouders niet uitnodigen met de feestdagen?

Dat we met kerst maar één iemand mogen uitnodigen, zelfs al gaat het om een koppel dat samenleeft, is iets wat bij veel mensen voor onbegrip zorgt. Toch is die regel belangrijk, legt de minister uit. “Als koppels elkaar beginnen bezoeken, krijgen we veel meer kruisbestuiving, waar het virus geweldig van houdt. Kijk maar wat er in andere landen gebeurt. Landen die het, zoals de Britten, lang hebben laten hangen, moeten nu naar maatregelen grijpen die veel strenger zijn dan de onze.”

“Het is pijnlijk, maar het beste wat we kunnen doen is dat nu nog even volhouden. We rollen volgend jaar een vaccinatiecampagne uit, maar dat zal ook nog tijd vragen. Ondertussen moeten we het virus indijken.”

Moet de kerstvakantie worden verlengd?

“Dat is op dit moment zelfs niet ter sprake gekomen", aldus Vandenbroucke. “Twee weken kerstvakantie is een redelijk lange periode, dat is lang genoeg om de rondgang van het virus te stoppen. Als we die twee weken gebruiken als golfbreker tegen de golf die we zien opkomen, als we nu twee weken super voorzichtig zijn, dan is twee weken genoeg”, klinkt het.

Waarom mogen de kappers niet open?

De minister begrijpt dat de verplichte sluiting van de kappers voor veel mensen lastig is, maar noemt een heropening op dit moment “te risicovol”. “Als de besmettingen en de nieuwe ziekenhuisopnames echt terug beginnen dalen, dan kunnen we beginnen versoepelen, en dan zullen de kappers bij de eersten zijn die terug openmogen", klinkt het.