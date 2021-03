Minister Van Quickenborne over ‘Operatie Sky’: “Indicaties dat ook mensen uit publieke sector betrokken zijn”

Maandagochtend viel de politie binnen op 200 adressen. Er werden 48 personen opgepakt, 17 ton cocaïne onderschept en 1,2 miljoen euro cash geld in beslag genomen. Het doelwit was het geliefkoosd communicatiemiddel van de drugskartels, de Sky ECC-cryptofoon. De speurders onderschepten in totaal 1 miljard criminele berichten. “We hebben een kijk op het hart van de organisatie, de opdrachtgevers zijn aan het licht gekomen. Dat zorgt ervoor dat we heel veel informatie hebben om volgende stappen te kunnen zetten", aldus minister Van Quickenborne.

Uit het onderzoek blijkt dat de tentakels van die criminele organisaties zich verspreiden over de ganse maatschappij, zowel in de private als de publieke sector. “Het is schrikwekkend om te zien hoe de georganiseerde criminaliteit de legale bovenwereld heeft kunnen overnemen”, vertelt Van Quickenborne. Volgens hem zijn er dan ook indicaties dat ook mensen uit de publieke sector betrokken zijn bij deze zaak. “Er gaan ongetwijfeld dossiers bovenkomen waarin sprake is van corruptie, dat is duidelijk”, klinkt het.

“Absolute prioriteit”

Die boodschap schiet bij Van Quickenborne in het verkeerde keelgat. “Zijn partij heeft jarenlang de veiligheidsdepartementen bezet, en de erfenis van Bart De Wever is dat de Antwerpse federale gerechtelijke politie (FGP) een tekort heeft van 25 procent", klinkt het. Volgens Van Quickenborne heeft deze regering bij haar aantreden beslist om honderden miljoenen te investeren in de strijd tegen georganiseerde misdaad, waardoor het dossier in een stroomversnelling is gekomen. “In dit dossier is beslist om 61 mensen aan te werven, 56 van hen zijn op dit ogenblik al aan de slag. Dat heeft ervoor gezorgd dat er een doorbraak is gekomen. Daarnaast gaan we de FGP Antwerpen ook versterken, daar komen 100 mensen en nog eens 25 specialisten bij”, benadrukt hij. “Ik hoop dat, in plaats van de strijd te voeren tegen elkaar, we schouder aan schouder kunnen optreden tegen de georganiseerde criminaliteit.”