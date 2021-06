Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne: “Conings is net buiten het zoekgebied van de veiligheidsdiensten teruggevonden”

Het lichaam van ex-militair Jürgen Conings (46) is vanmorgen gevonden in het nationaal park Hoge Kempen in Limburg, niet ver van waar eerder zijn rugzak gevonden werd. “De veiligheidsdiensten hebben wel in de juiste buurt gezocht. Hij is nu teruggevonden net buiten de zoekzone. We gaan nu zien wat er precies is gebeurd. Het gerechtelijk onderzoek loopt wel verder”, aldus minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.