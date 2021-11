Miet is in verwachting van kindje verwekt met eicel van haar vriend, een trans man: “Zo kunnen we toch samen kindje dragen”

Helikopter­beel­den tonen immense ravage na het verwoesten­de noodweer in Wallonië

Pas vanuit de lucht is duidelijk hoe groot en wijdverspreid de schade door het noodweer in Wallonië is. Tonnen puin drijft nog in de rivieren en wordt tegengehouden door beschadigde bruggen. In de straten proberen reddingswerkers en inwoners ondertussen zo goed en zo kwaad als mogelijk het puin op te ruimen. Tientallen huizen zijn compleet verwoest, elders staat de volledige inboedel op straat, rijp voor de schroothoop.

