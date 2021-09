Met foto’s van een zonsopgang of bloemen kon Interpol het aantal zoekopdrachten naar kinderporno in vier jaar tijd halveren

VTM NIEUWS-reporter Romina Van Camp meet schade op tussen de verwoeste huizen op Evia

10 augustus Acht dagen na het uitbreken van de zwaarste branden in Griekenland, lijkt die situatie stilaan onder controle. Het Griekse eiland Evia, dat gekend staat voor zijn prachtige natuur, is zwaar getroffen. VTM NIEUWS stelt ter plaatse vast hoe groot de ravage is. En het gevaar is nog niet geweken, want het vuur smeult nog na en de wind komt ook opnieuw opzetten.