Marc Van Ranst: "Serieuze lockdown" omdat uitstel niet meer mogelijk was

Hans Kluge (WHO) over situatie in België: “Ik ben optimisti­scher dan in februari, maar we moeten er vroeg genoeg bij zijn”

18 september Hans Kluge, de Europese directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), zegt minder ongerust te zijn over de stijging van het aantal bevestigde coronabesmettingen in ons land dan bij de uitbraak van het virus in februari. Maar hij maant ook aan tot handelen. “Waarom zouden we het risico nemen om te wachten en om opnieuw in een situatie terecht te komen waarbij een nationale lockdown nodig is?”, reageert hij in Terzake op Canvas.