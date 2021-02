Marc Van Ranst: “Je kan niet alles tegelijk versoepelen. Kiezen is verliezen”

Viroloog Marc Van Ranst reageert voorzichtig na de “optimistische” persconferentie van premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a). De viroloog betreurt dat de aangekondigde politiecontroles op terugkerende reizigers pas tegen 1 april worden verwacht, en had ook voor kotstudenten graag perspectief gezien in de vorm van een ‘kotbubbel’. “De meeste experts stonden achter dat idee. Dat had hoop gegeven, maar je kan niet alles tegelijk doen. Kiezen is verliezen", zei hij bij VTM Nieuws.

De viroloog vond de toon van de premier en minister Vandenbroucke tijdens de persconferentie “optimistisch”. “De verwezenlijkingen werden benadrukt. We zitten op een hoog plateau, maar we ‘bougeren’ niet te veel. Dat we een golf minder hebben dan de buurlanden mag ook wel eens gezegd worden”, aldus Van Ranst. Voor aanvang van de persconferentie had hij zich al opvallend mild opgesteld over de aangekondigde versoepelingen voor kappers en andere niet-medische contactberoepen. Nochtans was de viroloog geen voorstander van de heropening, aangezien de cijfers volgens hem nog te hoog zouden zijn. “Ik kan intussen met heel veel leven”, klonk het. “Er is een epidemiologische realiteit, maar ook een sociale. De kappers zijn al lang dicht. Wanneer je haar in je ogen komt te hangen, wordt dat na enkele maanden ook essentiëler. Ik kijk er in elk geval naar uit om naar de kapper te gaan.”

Geen kotbubbel

Dat er geen kotbubbel komt, vindt Van Ranst wel jammer. Er was daarover nochtans een akkoord tussen de gemeenschappen en de experts, klinkt het. In zo’n kotbubbel zouden studenten die samenleven op eenzelfde adres de mogelijkheid krijgen om samen een huishouden te vormen, zodat ze nauwe contacten konden onderhouden met hun kotgenoten. “De kotbubbel zou een realiteit die er nu eigenlijk al is, legaal gemaakt hebben", denkt Van Ranst. “Dat had studenten wat hoop en perspectief kunnen gegeven, maar we kunnen niet alles tegelijk versoepelen. Kiezen is verliezen.”

Verdere versoepelingen wat betreft onze sociale contacten, zijn volgens de viroloog nog niet voor meteen. “Het aantal mensen dat we buiten of binnen kunnen ontvangen verhogen, waar heel wat mensen naar streven, dat kan op dit moment nog niet”, klinkt het. Volgens Van Ranst moeten we daarvoor eerst de eerder vooropgestelde drempels van 800 nieuwe besmettingen en maximaal 75 hospitalisaties per dag bereiken. “Daar zitten we op dit moment heel duidelijk nog niet”, vindt hij.

Politiecontroles

Dat de aangekondigde strengere politiecontroles op reizigers die terugkomen uit het buitenland en zich niet laten testen pas zouden ingaan op 1 april, vindt Van Ranst veel te laat. “Twee databases vergelijken, die van de ingevulde Passenger Locator Forms en die van de mensen die zich hebben laten testen, lijkt me niet zo moeilijk”, denkt Van Ranst, die bijzonder scherp is voor vakantiegangers. “De reizigers zorgen ervoor dat we dweilen met de kraan open. De mensen die toch op vakantie gaan, móéten zich laten testen. Anders is dat niet serieus tegenover de mensen die thuisblijven en de regels zo goed mogelijk volgen", klinkt het.