Marc Van Ranst: "Er is geen enkele reden waarom ons land uitzondering zou zijn”

Nederland voert vanaf zondag opnieuw een harde lockdown in om het coronavirus en vooral de omikronvariant in te dijken. Is zo'n lockdown ook een mogelijkheid in ons land? “Dat is een politieke beslissing,” zegt viroloog Marc Van Ranst in VTM NIEUWS. “Het komt neer op de vraag of we een risico gaan nemen, of geen risico nemen en toch een lockdown gaan invoeren. Er bestaat in ieder geval geen aangename oplossing.”

Hoewel het aantal besmettingen in ons land en bij de noorderburen een daling heeft ingezet (zie onderstaande grafiek), baart de opkomst van de omikronvariant van het coronavirus zorgen. Tot nu toe was de deltavariant dominant, maar daar komt snel verandering in.

“Onder die dalende curve van delta zit er ook eentje van omikron die stijl omhoog gaat”, zegt Marc Van Ranst. “We zien een verdubbeling om de twee à drie dagen en maal tien op tien dagen tijd. Dit gaat zeer snel.” Vrijdag liet microbio­loog Emmanuel André nog weten dat omikron goed was voor tien procent van de positieve tests. Dat is ook het geval in Frankrijk. Volgens OurWorldInData ging het in Nederland op 13 december al om veertien procent van de nieuwe gevallen.

Quote We kunnen ons iets meer permitte­ren dan Nederland , maar niet veel Marc Van Ranst, Viroloog (KU Leuven)

“Er is geen enkele reden waarom ons land een uitzondering zou zijn”, aldus Van Ranst. “Omikron is er en zal hetzelfde effect geven in alle landen waar de variant voorkomt. We kunnen niet gerust zijn omdat de cijfers nu dalen.”

Van Ranst pleit dan ook voor strengere maatregelen. Hij verwijst daarbij naar een vorig advies van de GEMS-expertengroep: “Onze expertenraad heeft de vorige keer al hardere maatregelen voorgesteld. Die zijn niet allemaal gevolgd of een paar weken later pas ingevoerd.”

Op het volgend Overlegcomité, dat gepland staat op 22 december, dienen zich volgens de viroloog verstrengingen aan. “Wellicht zullen we nog strenger moeten worden. Uiteindelijk moet de regering dat beslissen. Als we kijken naar Nederland om te vergelijken dan hebben we meer boostershots gezet. Ze zitten ook wel verder met de curve van de omikronvariant. We hebben ook meer bedden op intensieve zorg. We kunnen ons dus iets meer permitteren, maar niet veel”, aldus Van Ranst.

Lockdown ook in België?

Op de vraag of een lockdown zich ook in ons land opdringt, wil Marc Van Ranst niet antwoorden. “Dat is een politieke beslissing. Het komt neer op de vraag of we een risico gaan nemen, of niet. Beide scenario’s zijn onwenselijk, maar er bestaat dan ook geen aangename oplossing.”

De kans is niet onbestaande, geeft hij wel toe. “Je moet altijd rekening houden met een lockdown, dat is een ‘noodgang’ die er altijd is. We dachten dat nooit meer te moeten doen, maar we werden ingehaald door nieuwe varianten.”

Van Ranst wil ook niet vooruitlopen op het nieuwe GEMS-overleg van gisteren, maar zegt dat het goed is dat de Belg de feesten in beperkte kring lijkt te vieren. “In het vorige GEMS-verslag is er gevraagd om dat bescheiden te houden. We weten dat Belgen dat ook volgen: er zijn over het algemeen geen grote feesten gepland, dus in die zin helpt dat wel.”

Als het van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) afhangt, dan lijken er voorlopig inderdaad geen versoepelingen aan te komen. De regels zullen “dezelfde zijn als nu” voor Kerstmis en Nieuwjaar, liet hij deze week optekenen. En als er toch snel een omikrongolf zou komen, zijn strengere maatregelen mogelijk.

