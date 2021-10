Mali vraagt Belgische delegatie om extra troepen te sturen: “Situatie is hier nog altijd gevaarlijk”

TV Zo presenteer­de Birgit Herteleer haar eerste ‘VTM Nieuws’ als anker

5 juli Om de zomermaanden bij ‘VTM Nieuws’ te overbruggen staan Faroek Özgünes (57) en reporter Birgit Herteleer (30) klaar om tijdelijk de overstap te maken naar de nieuwsstudio. Vanaf 5 juli tot eind augustus zal Birgit het ‘VTM Nieuws’ van 13 uur presenteren. Faroek en Birgit vervangen op die manier Birgit Van Mol (53), die vorige week aankondigde te stoppen als nieuwsanker na 23 jaar. “Het is spannend om na al die jaren in the field nu voor het eerst aan de grote ‘VTM Nieuws’-desk te zitten”, aldus Birgit. “Maar ik kijk er naar uit om de vaste ploeg van nieuwsankers, met Dany, Stef, Freek en Cathérine, tijdens de zomermaanden mee te versterken.”