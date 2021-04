Luchtbeelden tonen hoe groot de schade is na de hevige brand in Opwijk

Marc Van Ranst vastbera­den: “Dit is de laatste lockdown”

24 maart Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) is tevreden met de nieuwe maatregelen die het Overlegcomité oplegt. Dat zei hij aan VTM Nieuws. “Het zal nog even duren vooraleer we resultaten van de nieuwe regels zien, maar dit zou het begin van de derde golf toch moeten kunnen ombuigen.” Of dit de laatste lockdown is? “Ja”, reageert Van Ranst ferm.