Kristof Calvo: “We moeten rijkdom herverdelen en kijken naar oorlogsbijdrage van allerrijksten”

Door de oorlog in Oekraïne swingen de inflatiecijfers de pan uit. Dat doet ondernemersorganisaties Voka en VBO oproepen tot een indexsprong. Groen-kamerlid Kristof Calvo (35) liet in de studio van VTM NIEUWS verstaan dat dat niet aan de orde is. Op de vraag of hij zich kandidaat zal stellen om Meyrem Almaci (46) op te volgen als partijvoorzitter, wilde Calvo niet ingaan: “Wat mij betreft, mogen we partijvoorzitters afschaffen.”

Door middel van een indexsprong willen de ondernemersorganisaties vermijden dat de kloof tussen lonen in België en het buitenland te groot worden. “We weten uit het verleden dat een ontsporing van de loon-prijsspiraal verwoestende gevolgen heeft voor ons land en haar bedrijven”, zei VBO-topman Pieter Timmermans daarover deze week.

Voor Kamerlid Kristof Calvo bestaat er geen twijfel: “Met Groen in de regering komt die er niet. We moeten de facturen aanpakken en niet de lonen.” Premier Alexander De Croo (Open Vld) verzekerde donderdag in de Kamer dat er geen indexsprong zal komen.

“Oorlogsbijdrage van de allerrijksten”

Dat wil daarom niet zeggen dat er niets moet gebeuren. Dat volgens de Duitse groenen “we allemaal armer gaan worden de komende jaren” spreekt hij fors tegen. “Ik denk niet dat we de armoede moeten herverdelen, maar de rijkdom moeten herverdelen”, zei het Kamerlid.

Hij verwijst daarbij naar de recordwinsten van de Belgische beursgenoteerde bedrijven. Afgelopen jaar ging het om 21,4 miljard euro in totaal. Dat is een record, schrijft ‘De Tijd’.

“We moeten eerlijk zijn, want er is heel veel rijkdom in dit land. Eerder dan te zeggen dat de mensen die het moeilijk hebben het nog moeilijker gaan krijgen, moeten we naar boven kijken. We moeten nadenken over een oorlogsbijdrage van de allerrijksten. Ik denk dat socialisten en groenen elkaar zich daarin kunnen vinden in de regering”, zei hij bij VTM NIEUWS.

Calvo voorzitter van Groen? “Geen belangrijke vraag”

Dany Verstraeten vroeg Kristof Calvo ook of hij zich kandidaat zal stellen om partijvoorzitter van Groen te worden. “Dat is echt nog niet aan de orde. Ik ga erover nadenken. Het is veel te vroeg om daar iets over te zeggen”, reageerde Calvo.

De invulling van die functie in ons land mag voor Calvo bovendien volledig op de schop. “Ik vind partijvoorzitters veel te belangrijk in ons land. Wat mij betreft mogen we partijvoorzitters afschaffen. Ze lopen in de weg, ze verdrinken in hun eigen mening”, liet hij verstaan.

Calvo haalde daarbij de politieke cultuur bij onze noorderburen aan als voorbeeld. Hij is zich vorig jaar namelijk in Nederland gaan herbronnen bij het wetenschappelijk bureau van zusterpartij GroenLinks, nadat hij geen minister werd in de Vivaldi-regering. “In Nederland loopt het helemaal anders. De macht en de politieke keuzes liggen bij het parlement en de regering. Daarnaast heb je de voorzitters die de partij klaar maken en nadenken op de lange termijn”, vertelde Calvo in de studio van VTM NIEUWS.

Volledig scherm Kristof Calvo (Groen) in de studio van VTM NIEUWS. © VTM NIEUWS