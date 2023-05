KIJK LIVE. Volg hier het VTM NIEUWS

Eindelijk meer duidelijk­heid over dossiers van 9.000 Afghaanse asielzoe­kers

Door een aantal arresten van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen deze week, kunnen opnieuw beslissingen genomen worden in de asieldossiers van Afghanen. Dat meldt staatssecretaris voor Asiel & Migratie Nicole de Moor (CD&V) zondag. De Moor laat weten dat ze tevreden is dat er nu duidelijkheid is.