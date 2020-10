KIJK LIVE. Volg hier het VTM NIEUWS van 19 uur

Politierap­port over arrestatie Chovanec verzwijgt details over geweld: “Dit verslag is op zijn minst onvolledig”

31 augustus Het politieverslag van de luchthavenpolitie van Charleroi beschrijft uitvoerig wat er is gebeurd tijdens de arrestatie van de Slovaak Jozef Chovanec op de luchthaven, maar verzwijgt de details over wat er nadien is gebeurd in de politiecel. Dat ontdekte VTM Nieuws na inzage in het rapport. “Dit rapport is op zijn minst onvolledig”, vindt gerechtsjournalist Faroek Ozgunes.