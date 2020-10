KIJK LIVE. Volg hier het VTM NIEUWS van 13 uur

Van Ranst juicht lokale contact tracing toe: “Laten we die 100 miljoen euro gebruiken voor iets dat wel kan werken”

18 juli Het aantal nieuwe besmettingen blijft in stijgende lijn. In alle provincies is er een stijgende trend, maar de toename is het sterkst in Antwerpen, waar gouverneur Cathy Berx (CD&V) intussen initiatief heeft genomen om lokale uitbraken op te sporen. Viroloog Marc Van Ranst is fan. Hij pleit wel voor een vergoeding voor de huisartsen die hun schouders onder zo'n projecten zetten, zo verklaarde hij in VTM NIEUWS. Van Ranst liet voorts zijn licht schijnen over de mini-Veiligheidsraad die morgen plaatsvindt.