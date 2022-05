Kan Sammy Mahdi het tij nog keren voor cd&v? Politiek analist Karel Lattrez: "Hij heeft nog heel veel werk”

Gistel/De Panne Zo was het gisteren op grote hoogte in Plopsaland: superfan Tristan (17) maakte deze beelden toen achtbaan vast­liep

“Bij de eerste rukwinden hoopte ik dat het snel voorbij zou zijn, maar uiteindelijk kijk ik erop terug als een unieke belevenis.” Tristan Denorme (17) uit Gistel was zaterdagavond één van de negen inzittenden die urenlang vastzaten in de rollercoaster ‘The Ride to Happiness’ in Plopsaland. De tiener werkt al drie jaar als jobstudent in het pretpark en zal z’n 155ste rit op de attractie niet snel vergeten. “Al wil ik er zo snel mogelijk weer op”, zegt hij. Bekijk hierboven de beelden hij maakte toen de achtbaan vastliep.

