Is resultaat van Pfizer werkelijk reden om te juichen? Steven Van Gucht: “Heel goed resultaat, maar het virus zal je er niet helemaal mee wegkrijgen”

Het vaccin dat farmareus Pfizer momenteel aan het ontwikkelen is, is voor 90 procent effectief. Dat betekent dat het kandidaat-vaccin negen op de tien mensen beschermt tegen een besmetting met het coronavirus. “Dat is bijzonder hoog”, zegt ook viroloog Steven Van Gucht bij VTM NIEUWS. “Het griepvaccin beschermt slechts 50 procent van de mensen."

Enkele dagen nadat AstraZeneca, een Brits-Zweeds farmaceutisch bedrijf, aankondigde dat hun kandidaat-vaccin klaar zal zijn voor het einde van dit jaar, kwam Pfizer ook met een aankondiging. Volgens de Amerikaanse farmaceut is hun kandidaat-vaccin voor 90 procent doeltreffend. En dat is goed nieuws, zo bevestigt Van Gucht.

Het vaccin is voor 90 procent werkzaam, wat betekent dat? Is dat hoog?

“Ik was in ieder geval blij toen ik het hoorde. Ja, 90 procent is hoog. Dat is een heel goed resultaat, maar het is natuurlijk een voorlopig resultaat. Dat is op basis van 90 mensen die ziek zijn geworden, in een grote studie van meer dan 40.000 deelnemers. Bij de 90 personen die ziek zijn geworden, heeft men gezien dat het merendeel een placebo heeft gekregen en geen vaccin. Daaruit concludeert men dat er een werkzaamheid van 90 procent is. Bij het griepvaccin is dat maar 50 procent."

Is het resultaat geloofwaardig, zo kort na de aankondiging van AstraZeneca?

“De firma’s kunnen dat resultaat niet forceren, ze hebben daar geen invloed op want de data worden door een onafhankelijk comité geanalyseerd. Zij krijgen de resultaten van de studies, analyseren en communiceren in plaats van de firma’s.”

Als het klopt, zijn we dan binnenkort van dat coronavirus verlost, kunnen we dan terug naar ons leven van vroeger?

“Dat is nog veel te vroeg. Wat we nu zien, zijn mensen die pas gevaccineerd zijn. Als je kort na de vaccinatie wordt blootgesteld, lijkt het goed te werken. Het kan zijn dat - als je na twee, drie tot zes maanden wordt blootgesteld - het helemaal niet meer zo goed werkt. Om dat te weten, hebben we meer tijd en data nodig. Ik denk sowieso dat je het virus er nooit mee zal wegkrijgen. We gaan het wel beter beheersbaar kunnen maken. Het zal altijd beter gaan, maar we gaan nog een hele tijd met de maatregelen moeten leven.”

Het sterftecijfer zal wellicht nog stijgen, maar qua opnames en besmettingen lijken de cijfers in België te stabiliseren of zelfs te dalen. Is het ergste achter de rug?

“Ik denk dat we de piek gehad hebben, dat betekent dat we halverwege de tweede golf zitten en er nog heel wat besmettingen zullen bijkomen. Jammer genoeg zullen de overlijdens ook nog een tijdje kunnen verder stijgen. Het feit dat we de piek gezien hebben, is goed. Maar het is nog een lange weg naar beneden.”

Zien we nu (pas) het resultaat van de maatregelen van begin oktober? Bijvoorbeeld de sluiting van de horeca?

“Ik denk dat de hele vroege maatregelen de toename wat hebben afgeremd, maar onvoldoende waren om het tij te doen keren. Het is een combinatie van maatregelen die allemaal samen de kentering teweegbrengen."

Hoever moeten de cijfers zakken om een normale kerst te vieren?

“Een normale kerst zal het niet echt worden, zelfs niet met lage cijfers. Het is geen goed idee om grote bijeenkomsten of familiefeesten te plannen. We hopen wel naar heel lage cijfers te gaan binnen een maand, anderhalve maand. Ik hoop dat we dan minder dan 100 besmettingen per dag noteren. Hoe lager, hoe liever. Maar daarna zal het vooral zaak zijn om het juiste evenwicht te vinden. We zullen iets strenger moeten blijven dan in de zomer, dat zal een moeilijke oefening worden."

Zijn de cijfers nu laag genoeg om de scholen te heropenen over een week?

“De heropening van de scholen staat sowieso gepland. Dat zal wel onder strengere voorwaarden gebeuren. Zo zullen de tweede en derde graad van het middelbaar onderwijs een 50 procent-regime worden. We zullen pas na twee à drie weken het effect kunnen meten van de heropening. Maar het onderwijs is een belangrijke prioriteit, en ik geloof wel dat we het op een veilige manier kunnen regelen."