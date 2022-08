Honderden Belgen reizen naar Rijsel voor apenpokkenvaccin

Ook op andere dagen zijn Belgen welkom in de Noord-Franse stad, maar dan moeten ze wel een afspraak maken. “De Belgen zullen de volgende dagen geen voorrang krijgen. De vraag is zeer hoog en die blijft stijgen. We moeten natuurlijk aan de vraag kunnen voldoen om de Fransen te vaccineren”, zegt een dokter aan VTM NIEUWS.

Dat is een soepeler regime dan bij ons, want in Vlaanderen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen om een preventieve prik te krijgen. In België zijn er in totaal slechts 3.040 doses van het Imvanex-apenpokkenvaccin, hoewel de vraag groot is. In oktober of november van dit jaar wordt een levering van 30.000 doses verwacht.