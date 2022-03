Hoelang kan deze oorlog nog aanslepen? En wat zijn de Russen nog van plan? “Ze zullen nog meer en grover geweld gebruiken”

Een week na de Russische invasie in Oekraïne blijven de Russen verschillende steden aanvallen, en daarbij maken ze gebruik van steeds heviger geweld. Wat zijn de Russen van plan in Kiev? En hoelang kunnen ze deze oorlog nog volhouden? Gewezen kolonel van het Belgische leger en kenner van van de Russische strijdmacht Roger Housen beantwoordde deze en andere kijkersvragen over de oorlog in Oekraïne in de studio van VTM Nieuws.

Lees al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in dit dossier.



Wat denkt u dat de Russen gaan doen met Kiev?

“Kiev is het economische, politieke en strategisch zwaartepunt van het land. Om een pro-Russische regering te installeren, moeten de Russen Kiev in handen krijgen”, aldus kolonel Housen. Volgens hem hebben de Russen op dit ogenblik twee opties: of ze kiezen voor een wurgscenario, of ze vallen de stad binnen. In het wurgscenario, dat op dit moment min of meer bezig is, wordt de stad omsingeld en langzaam uitgehongerd. De bevoorrading zou ook onmogelijk gemaakt worden en de Russen zouden de communicatie met de stad afsnijden. “In dat scenario zullen ze langzaam de wil om te vechten van de inwoners breken. Maar dat gaat heel lang duren”, klinkt het.

De andere optie is volgens de voormalige kolonel de stad binnenvallen, te beginnen met een zwaar bombardement, gevolgd door precisiebommen en hevige artillerie. “Het nadeel daarbij is dat er heel veel slachtoffers zullen vallen, ook bij de Russen.”

Waarom staat de 64 kilometer lange kolonne van militaire voertuigen nu stil?

“Ik denk dat het een combinatie is van verschillende factoren", aldus Housen. In de eerste plaats hebben de Russen logistieke problemen. “Om één gevechtsgroep een dag te laten vechten is 30.000 à 35.000 liter brandstof nodig. De logistieke stocks bevinden zich 100 km achter de colonne, er moeten dus brandstofwagens heen en weer tussen de stock en de kolonne.”

“Daarnaast speelt mee dat de eerste fase, de snelle beslissende inname van Kiev, mislukt is. De Russen moeten zich dus herorganiseren, versterking aanvoeren en plannen aanpassen. Dat vergt tijd.”

Waarom heeft het Oekraïense leger dat konvooi nog niet aangevallen?

De Russen beschikken over overmacht in de lucht, verklaart Housen het gebrek aan een Oekraïense luchtaanval op de kolonne. “De Oekraïense luchtmacht is quasi volledig uitgeschakeld en als er toch een Oekraïens vliegtuig de lucht in gaat, wordt dat meteen neergehaald.”

Bovendien bevindt de kop van de kolonne zich strategisch op zo’n 30 kilometer afstand van Kiev, merkt de ex-kolonel op. “Daarmee staan ze buiten het bereik van de Oekraïense artillerie.”

Hoelang kan Rusland deze oorlog volhouden? Hun wapens moeten toch ook opgeraken?

“Het begint met de mate waarin Oekraïners weerstand bieden”, klinkt het. “Als ze dat nog lang kunnen volhouden en strategische plaatsen zoals grote steden en overgangen van de rivier Djepr nog lang in handen kunnen houden, kan dat een zaak worden van weken, misschien zelfs maanden”, voorspelt Housen.

Anderzijds, zo merkt hij op, zijn de middelen van de Russen niet oneindig. “Ze kunnen maximaal 325.000 grondtroepen inzetten. Ze kunnen dus nog wel versterking aanvoeren, maar niet meer de grote massa.”

Zet Poetin vacuümbommen in?

Thermobarische wapens, zoals vacuümbommen eigenlijk heten, zijn omstreden. Ze zijn veel krachtiger dan gewone explosieven en het is volgens de conventie van Genève dan ook verboden om ze in te zetten in een context waar burgers aanwezig kunnen zijn. “Zo’n vacuümbom werkt in twee delen”, legt wetenschapsexpert Martijn Peters uit. “Eerst komt de bom neer, wat een kleine explosie veroorzaakt waarna een nevel van brandbare deeltjes vrijkomt, die zich kan verspreiden doorheen gebouwen en om hindernissen heen. Daarna komt het tweede ontstekingsmechanisme in actie, en dan krijg je een gigantische ontploffing waar heel veel druk bij vrijkomt, en volgt een enorme vuurbal van meer dan 3.000 graden Celsius.”

Housen denkt niet dat er op dit moment in Oekraïne al vacuümbommen werden ingezet. “Als de invasie echt gaat vastlopen, zou dat inderdaad een optie kunnen zijn. Zeker wanneer er in grote steden wordt gevochten, met veel gebouwen en tunnels”, denkt hij.

Specialisten zeggen: de oorlog gaat een nieuwe fase in, wat betekent dat?

De eerste fase van de Russische invasie beoogde de snelle inname van Kiev, wat niet gebeurd is. Daarbij werden voornamelijk precisiebommen gebruikt en bestond er nog een zekere terughoudendheid om steden en burgers aan te vallen. “Deze nieuwe fase zal gekenmerkt worden door het gebruik van meer en grover geweld. De terughoudendheid om de burgers ‘te ontzien’ zal verdwijnen”, vreest de militaire expert.

Zou Poetin écht kernwapens durven inzetten? En wat als dat gebeurt?

“Dreigen kost niets. Maar op het moment dat hij kernwapens zou gebruiken, verliest hij alles.” De ex-kolonel verwacht niet dat Poetin de drempel zal overschrijden waarbij hij een grote militaire reactie van de NAVO of het Westen zal veroorzaken. “Hij zal het conflict niet uitbreiden over de grenzen van Oekraïne zelf.”

“De Russische doctrine geeft aan dat kernwapens enkel gebruikt worden als vergelding tegen een andere kernaanval of wanneer het overleven van de Russische staat in het gedrang is, en dat is niet het geval”, besluit hij.