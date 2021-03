Het net rond Sihame lijkt zich stilaan te sluiten: vervalste facturen en de op maat gemaakte keuken

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert roept op tot kalmte in affaire El Kaouakibi: “Mensen kunnen op het einde van de rit onschuldig blijken”

12 februari Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert heeft vrijdag in de studio van VTM NIEUWS opgeroepen tot kalmte in de heisa rond Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi. “Hoe schuldig iemand ook mag lijken in de media of op sociale media, laten we alstublieft opletten. Mensen kunnen op het einde van de rit onschuldig blijken”, aldus Lachaert. De voorzitter kijkt ook in eigen boezem. “Ik denk dat we hier een aantal lessen uit moeten trekken naar hoe men rekruteert naar verkiezingen toe.”