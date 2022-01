Het gevangenisparcours van Dave De Kock: overgeplaatst na afranseling, vroeg zelf behandeling tegen drugsverslaving

Na de veroordeling in 2010 voor de mishandeling van de tweejarige Miguel Van Kriekinge, met de dood van de kleuter als gevolg, moest Dave De Kock voor tien jaar de cel in. Hij vroeg in die periode zelf enkele keren om een vervroegde vrijlating. Die kreeg De Kock niet omdat hij niet in een psychiatrische instelling geplaatst kon worden. Wel volgde hij op eigen vraag een behandeling tegen zijn drugsverslaving. Dat verneemt VTM NIEUWS-journalist Rob Van herck uit goede bron.

De Kock werd in 2008 opgepakt voor onmenselijke behandeling met de dood tot gevolg. Twee jaar na de dood van kleuter Miguel werd hij veroordeeld tot tien jaar cel. Tijdens zijn voorhechtenis in de gevangenis van Turnhout werd De Kock in elkaar geslagen door zijn medegedetineerden, waarna hij werd overgeplaatst naar de gevangenis van Hasselt.

Na de veroordeling in 2010 kwam De Kock in de gevangenis van Tilburg terecht, waar Justitie een leegstaand cellencomplex huurde door de overbevolking in de Belgische gevangenissen.

Reclasseringsplan

Tijdens zijn verblijf vroeg De Kock meerdere keren om een vervroegde vrijlating. Om die te krijgen moet je een reclasseringsplan opstellen, waarover de Strafuitvoeringsrechtbank oordeelt. In dat plan moet uiteengezet worden welke stappen de gedetineerde gaat ondernemen om te integreren in de maatschappij na de gevangenisstraf.

Omdat Dave De Kock de feiten in 2008 onder invloed pleegde, moest in zijn reclasseringsplan duidelijk worden gemaakt hoe hij van de drugsverslaving ging afraken. Hij vroeg daarom aan om geplaatst te kunnen worden in een psychiatrische instelling. De Kock kon in zijn reclasseringsplan niet aantonen dat hij zou worden opgenomen in de psychiatrie, waardoor zijn aanvragen tot vervroegde vrijlating telkens werden afgewezen.

B.Leave

Van september 2016 tot september 2017 verbleef De Kock in het penitentiair landbouwcentrum van Ruiselede. Hij kwam daar terecht op eigen vraag, omdat hij wilde werken aan zijn drugsverslaving. Zo kwam hij in het programma ‘B.Leave’. Daarbij worden mensen begeleid en is er volgens de website van Justitie “een strikte dagstructuur van verplichte tewerkstelling en vrijetijdsbesteding”.

Op die manier moet worden voorkomen dat gedetineerden hervallen. Het programma sluit af met het lopen van een halve marathon, om te tonen dat er fysiek en mentaal vooruitgang is geboekt. Volgens VTM NIEUWS-journalist Rob Van herck nam ook De Kock eraan deel.

Volledig scherm Fotomontage: Dean Verberckmoes (4) en Dave De Kock (34) © rv

Het ‘B.Leave’-programma is echter niet hetzelfde als een plaatsing in een psychiatrische instelling en onvoldoende om vervroegd vrijgelaten te worden. Het is wel de beste optie binnen het gevangeniswezen zelf. “Het toont aan dat hij zelf wel geholpen wilde worden, want dat is op eigen vraag”, zegt Van herck erover.

Enkelband

Tijdens het laatste deel van zijn straf — van september 2017 tot december 2018 — zat De Kock thuis onder elektronisch toezicht. Daarna was De Kock terug een vrij man, die zijn volledige gevangenisstraf had uitgezeten. Hij werd niet verder opgevolgd, want ten tijde van zijn veroordeling bestond de terbeschikkingstelling nog niet. Als de rechter dat toevoegt aan het vonnis, wordt de veroordeelde opgevolgd door justitie na het uitzitten van de gevangenisstraf.