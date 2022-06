Heel wat hinder verwacht op nationale actiedag: “Ik roep op om geen onrust toe te voegen aan onstabiele situatie”

De drie vakbonden ACV, ACLVB en ABVV houden maandag in Brussel een nationale vakbondsmanifestatie voor meer koopkracht en tegen de strenge loonnormwet. In sommige sectoren wordt er ook gestaakt, zoals bij het veiligheidspersoneel op de luchthaven van Zaventem, bij het openbaar vervoer en bij sommige stadsdiensten. Premier Alexander De Croo (Open Vld) heeft weinig begrip voor deze acties. “Dit maakt het leven moeilijk voor iedereen", klinkt het in de studio bij VTM Nieuws.

De Lijn en de MIVB verwachten dat hun dienstverlening verstoord zal zijn. Het treinverkeer zou wel normaal rijden, de NMBS legt zelfs extra treinen in naar Brussel en roept reizigers op om wegens de verwachte drukte de spitsuren te vermijden. Op Brussels Airport zijn heel wat vluchten geannuleerd en worden lange wachttijden verwacht.



De vakbonden voeren actie voor “echte loonstijgingen” nu de inflatie hoge toppen scheert en steeds meer mensen het moeilijk hebben om hun facturen te betalen. De automatische loonindexering vangt voor werknemers de grootste klappen op, klinkt het, maar is niet voldoende. Vooral voor mensen met een laag of middeninkomen blijft het “schrapen”, terwijl Belgische bedrijven volgens de Nationale Bank historisch hoge winsten maken. “Men doet altijd of België een voordeel heeft ten opzichte van andere landen. Maar als men het op lange termijn bekijkt, hinken we achterop”, zegt de topman van de socialistische vakbond, Thierry Bodson. De kost van energie ligt hier hoger dan elders en ook zijn de brandstofprijzen niet opgenomen in de index, zegt zijn collega van de christelijke vakbond, Marie-Hélène Ska.

“Weinig begrip”

Premier Alexander De Croo (Open Vld) begrijpt de bezorgdheid bij de bevolking, al is een betoging of staking zoals die van morgen volgens hem geen oplossing. “Dit zijn ongeziene tijden. We komen uit een pandemiecrisis, we hebben een oorlog in Europa en energieprijzen die het leven bijzonder zwaar maken voor zeer veel mensen”, klinkt het. Volgens de premier maakt een betoging of staking “het leven moeilijk voor iedereen”. “Ik roep vooral op om geen onrust toe te voegen aan een situatie die toch al zeer onstabiel is”, aldus premier De Croo.

Volgens hem heeft de regering in ons land al veel gedaan om de koopkracht te beschermen. “We hebben gevraagd aan experten om te kijken hoe goed de maatregelen zijn die we in ons land hebben, en daar kwamen opmerkelijke conclusies uit”, klinkt het. Zo is het breed sociaal tarief volgens de experten een zeer goede maatregel, en kent ons land de beste koopkrachtbescherming van heel Europa, met dank aan de automatische loonindexering. “In onze buurlanden is men vandaag nog maar aan het onderhandelen welke compensatie men zou hebben. Bij ons heeft het overgrote deel van de bevolking die compensaties reeds gekregen.”

Bijkomende maatregelen

De regering heeft bovendien gisteren beslist om de steunmaatregelen, zoals het verlaagd BTW-tarief op gas en elektriciteit en de verlaging op de accijnzen aan de pomp, te verlengen tot minstens het einde van het jaar. “Experten werken nu verder om te kijken of er bijkomende maatregelen nodig zijn”, legt De Croo uit. Binnen een tweetal weken zouden die experten met nieuwe voorstellen komen over eventuele tijdelijke, gerichte maatregelen voor zij die “buitensporig zwaar geraakt worden”, besluit de premier.

Herbekijk hier het volledige studiogesprek met premier Alexander De Croo (Open Vld)