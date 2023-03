Hebt u een vraag voor Bart De Wever (N-VA)?

Voortaan kan je in twee dagen leren wat je moet weten voor een baan in de horeca via ‘horeca­boos­ter’

Op twintig plekken in Vlaanderen kan je voortaan in twee dagen leren wat je moet weten voor een baan in de horeca: ‘horecaboosters’. Want er is volk te kort, veel volk te kort, sinds corona. En deze snelle opleiding moet de twijfelaars over de streep trekken.