GEMS-voorzitter Erika Vlieghe vindt dat we nu moeten verstrengen: “Het is kwart ná twaalf”

Professor Erika Vlieghe, voorzitter van de expertengroep GEMS, kan zich wel vinden in het voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) voor een mondmaskerplicht vanaf 9 jaar. Ze vindt trouwens dat we de maatregelen nu moeten verstrengen, en niet meer moeten wachten. Ze is ook voorstander van een coronatest bovenop de coronapas, voor het uitgaansleven bijvoorbeeld, of bij evenementen.

“Het is kwart na twaalf”, zegt Vlieghe bij VTM Nieuws. “We hebben hiervoor al gewaarschuwd voor de zomer. Die waarschuwing hebben we nog eens herhaald in september. Ik denk dat het belangrijk is dat we ons realiseren dat er iets aan de hand is en dat het tegelijk geen falen is van de vaccinatie.”

“Het is een gebrek aan maatregelen geweest in combinatie met een agressief virus. Dat doet ons nu de das om”, aldus Vlieghe. Ze is ook voorstander van een coronatest bovenop de coronapas, bijvoorbeeld voor het uitgaansleven of bij andere evenementen. Met andere woorden ook voor gevaccineerden. “We denken dat dit een goed idee is voor situaties die een hoog risico met zich meebrengen”, verduidelijkt Vlieghe. “Wanneer je je masker niet aan kan houden of geen afstand kan houden, zoals in het uitgaansleven.”

Mondmaskerplicht vanaf 9 jaar

Ook staat Vlieghe achter het voorstel van minister Vandenbroucke om een mondmaskerplicht vanaf 9 jaar in te voeren. “Als je de scholen op een duurzame manier kan openhouden met het dragen van een masker en het meten van CO2, dan zijn dit stappen die kunnen helpen om iedereen gezond te houden.”

Eerder vandaag kwam er al verzet tegen dat voorstel, onder meer van Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “Bij kinderen van die leeftijd, die nog volop bezig zijn met hun spraak te verbeteren, is een mondmaskerplicht iets wat niet onschuldig is en waar we echt wel voorzichtig mee moeten zijn. Ik denk dat men soms onderschat wat de impact is van zoiets op kinderen”, zei Dalle.

Magische grens

Tot slot vindt Vlieghe dat er nu ingegrepen moet worden. “De magische grens van 500 bedden op intensieve zorg is ooit in het leven geroepen om te kunnen versoepelen. Als we die nu in een omgekeerde richting overschrijden, moeten we daar consequent naar handelen”, besluit ze.

