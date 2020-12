Gemalen baksteen in paprikapoeder? Slimme handscanner van Colruyt kan voedselfraude opsporen in enkele seconden

Jaarlijks komen in Europa 1.600 gevallen van voedselfraude aan het licht. Het gaat daarbij onder meer om gemalen baksteen in paprikapoeder, of kipfilet waarin te veel water werd geïnjecteerd. De slimme handscanner van Colruyt kan dergelijke vormen van voedingsfraude in enkele seconden opsporen. Het toestel werkt via lichtstralen die geprojecteerd worden op voedingswaren zoals kip of vis. Door de weerkaatsing van het licht, kan het toestel meteen registreren welke stoffen er in het product zitten.



“Met het toestel kan Colruyt meer testen, en krijgen ze onmiddellijk resultaat", legt Simon Steverlinck van Xpectrum uit. “Daardoor kunnen ze veel gerichter stalen opsturen naar een laboratorium voor verdere analyse”, klinkt het. En die aanpak werkt, want in maar liefst 80 tot 85 procent van de gevallen dat een product dat door de scanner als verdacht wordt aangeduid, wordt dat resultaat bevestigd door het labo.