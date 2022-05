“Ga met vermoeden van apenpokken naar spoeddienst, niet naar huisarts”

Lees al het nieuws over het apenpokkenvirus in dit dossier.



Om te testen op het apenpokkenvirus zijn de juiste wissers nodig en is een universele transportmethode nodig om die wissers nat naar het laboratorium te kunnen brengen. “Wanneer dat niet gebeurt, dan krijg je slechte kwaliteit van de afnames en kan je die testen bijna niet uitvoeren”, legt Van Ranst uit. Dat materiaal is voorhanden op de verschillende spoeddiensten in ons land, maar niet in de meeste huisartsenpraktijken. “Op dit moment denk ik niet dat onze spoeddiensten ook maar enigszins overspoeld worden, dus die testcapaciteit moet niet uitgebreid worden”, klinkt het.

Hoe snel het virus zich de komende tijd zal verspreiden, hangt af van verschillende factoren. “Een stijging ga je altijd hebben. De vraag is alleen of die stijging lineair zal zijn, of dat die exponentieel zal zijn", aldus Van Ranst. Toch verwachten experts geen exponentiele stijging, al merken ze wel dat het virus zich op dit moment anders gedraagt dan wat men voordien zag. “Dat dit ineens seksueel overgedragen wordt, dat was voordien nooit zo. We verwachten dan ook dat het virus zich ook op andere manieren zal kunnen verspreiden, bijvoorbeeld door nauw huid-op-huid contact of door langdurig in dezelfde ruimte op spreekafstand van elkaar te zijn.”

Het pokkenvirus wordt al lang bestudeerd, en het is nooit deftig onderzocht of het virus ook verspreid kan worden via kleine speekseldruppeltjes. “We moeten een open blik houden en dat ook onderzoeken", vindt Van Ranst.

Vaccin

Op dit moment is het nog niet aan de orde om een grootschalige vaccinatiecampagne te beginnen. “Dat is nu totaal niet aan de orde", besluit de viroloog.

Volledig scherm Viroloog Marc Van Ranst in de studio van VTM NIEUWS. © VTM NIEUWS