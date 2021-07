Experts reageren voorzichtig positief op beslissingen Overlegcomité: “Maar grote test moet nog komen”

Tijdens de extra aflevering van VTM Nieuws na het Overlegcomité heeft viroloog Steven Van Gucht het verplicht afnemen van twee testen bij mensen die terugkeren uit gebieden waar het coronavirus circuleert, "een verbetering" genoemd. "Een test is een momentopname en kan een infectie missen", aldus Van Gucht. "Als de infectie nog maar net begonnen is, zit die nog niet in de neus", legde Van Gucht uit. "En de beginnende infectie die je eerst niet detecteerde, kan je oppikken met de tweede test.” Ook andere experts benadrukken het belang van voorzichtigheid.

Het Overlegcomité besliste vandaag dat wie terugkeert uit een gebied binnen de Europese Unie of de Schengenzone waar gevaarlijke varianten van het coronavirus circuleren, en wie nog niet volledig gevaccineerd is, een PCR-test moet afleggen op de eerste en de zevende dag, ongeacht de kleurencode van het gebied. Wie een positieve PCR-test aflegt, moet dan tien dagen in quarantaine doorbrengen.

Voorts stelde Van Gucht dat België de coronacrisis momenteel goed aanpakt. "Als je ons land vergelijkt met Nederland en het Verenigd Koninkrijk, dan hebben wij het toch iets bedachtzamer aangepakt. Wij gaan rustiger vooruit en er komen ook geen al te grote aankondigingen", zei Van Gucht.

Geen garanties

Maar de viroloog blijft voorzichtig. "Garanties geven als 'vanaf 1 september zal dat zeker kunnen' zou ik niet durven doen. Ik zou willen afwachten hoe de cijfers evolueren. En ondertussen leren we veel van andere landen. Van het Verenigd Koninkrijk zullen we bijvoorbeeld veel leren: als het daar goed blijkt mee te vallen, zouden we kunnen concluderen dat we wat stappen verder zouden kunnen zetten.”

“We zitten nog met veel onzekerheid. De vaccinatiecampagne is nog niet afgerond. De grote test van het systeem volgt in het najaar en de winter”, aldus Van Gucht. “Dan gaan we pas weten hoe sterk onze barrières zijn en of we pandemie ‘over’ mogen verklaren. Dan wil ik eerst de herfst en winter zien passeren en wat de impact daarvan gaat zijn. Vorige zomer was het ook relatief rustig in de ziekenhuizen, de problemen zijn pas beginnen opduiken in september en oktober.”

Molenberghs: “Geen lockdowns meer”

Biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven) gelooft alleszins dat er geen nieuwe grote maatregelen zoals lockdowns zullen volgen in ons land, ook nu dat het aantal coronabesmettingen opnieuw aan het stijgen is. “We moeten voorzichtig blijven, maar als we deze mate van vaccinatiesnelheid kunnen aanhouden en degelijke controles op het reizen uitvoeren, kunnen we verder winst boeken”, zei Molenberghs vandaag na afloop van het Overlegcomité.

Volledig scherm Biostatisticus Geert Molenberghs © Joel Hoylaerts/Photo News

Molenberghs reageert voorzichtig positief op de persconferentie van het Overlegcomité. “Het is goed dat er beslist is om niet alles open te gooien op 1 september. België is over het algemeen goed bezig. Als mensen voorzichtig blijven, onder meer met het aantal sociale contacten en reizen, kunnen we verder gaan op dit elan.”

In verband met de extra controles die er komen voor reizigers is Molenberghs kritisch voor de regeringen. “Er is al vaker aangekondigd dat er scherpere controles zouden komen, maar het blijft een pijnpunt. Ik geef het Overlegcomité het voordeel van de twijfel, maar het wordt eerst zien en dan geloven.”

Quote Mas­sa-evenemen­ten zoals Pukkelpop zijn nog niet aan de orde. Daar blijf ik bezorgd over. Geert Molenberghs

“Te vroeg voor Pukkelpop”

Voor massa-evenementen zoals Pukkelpop vindt de biostatisticus het evenwel nog te vroeg. Pukkelpop vindt van 19 tot 22 augustus plaats, en kan dus gebruik maken van het Covid Safe Ticket. Mondmaskers dragen en afstand houden mogen achterwege gelaten worden, wanneer mensen kunnen aantonen dat ze ofwel volledig gevaccineerd zijn, ofwel een negatieve PCR-test van maximum 48 uur oud hebben afgelegd. “Dergelijke evenementen zijn nog niet aan de orde, daar blijf ik bezorgd over”, zegt Molenberghs. “De PCR-testen kunnen lekken vertonen. Als iemand op Pukkelpop toch positief is, en die persoon besmet iemand die wel negatief heeft getest maar nog niet gevaccineerd is, kan de bal opnieuw aan het rollen gaan. Wanneer mensen gevaccineerd zijn, raken ze ook minder snel besmet, en zijn ze ook beter beschermd tegen vals negatieve personen. Met massabijeenkomsten kan dus beter gewacht worden tot het overgrote deel van de bevolking volledig gevaccineerd is.”

Devroey: “Vrees voor buitenlanders die in België komen feesten”

De beslissing van het Overlegcomité om het Covid Safe Ticket vanaf 13 augustus te laten gebruiken voor outdoor evenementen vanaf 1.500 bezoekers, is een goede beslissing. Maar wat met de kleinere evenementen, vraagt VUB-professor Huisartsengeneeskunde Dirk Devroey zich af.

Quote Als ik als Fransman een feestje zou willen organise­ren, zou ik het wel weten. En dat is net de manier waarop het virus zich kan versprei­den. Dirk Devroey

“We hebben nu wel een beveiliging voor de evenementen van 1.500 mensen en meer, maar ik vrees voor de kleinere evenementen waarvoor geen vaccinatiebewijs nodig is”, zegt professor Devroey. “We hadden eigenlijk een afspraak of regeling op Europees niveau nodig over de manieren waarop mensen kunnen bijeenkomen. Wie op vakantie is in Frankrijk moet bij wijze van spreken om de twee dagen getest worden, hier zijn de regels veel soepeler. Ik vrees dat dit een slecht signaal is. Als ik als Fransman een feestje zou willen organiseren, zou ik het wel weten. En dat is net de manier waarop het virus zich kan verspreiden.”

Volledig scherm VUB-professor Huisartsengeneeskunde Dirk Devroey © Photo News

Het virus circuleert immers nog op grote schaal, vindt professor Devroey: “We hebben vandaag nog steeds dubbel zoveel mensen in het ziekenhuis als vorige zomer, en het aantal hospitalisaties stijgt ook opnieuw. We blijven met andere woorden op een plateau zitten en blijven onze zorgsector onder druk zetten. Je hoeft alleen al te kijken naar hoe het virus toeslaat bij mensen die niet gevaccineerd zijn. Bovendien zal niet iedereen die volledig gevaccineerd is, 100 procent beschermd zijn. Dat zie je bij alle vaccins, mensen met een zwakkere gezondheid kunnen nog steeds besmet raken en ziek worden. Ook daar moeten we rekening mee houden.”

Ook Noppen bezorgd om kleinere evenementen

Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel, kan zich grotendeels vinden in de beslissingen die het Overlegcomité vandaag heeft genomen maar blijft hameren op voorzichtigheid. “De verstrenging van de controles op terugkerende reizigers is een goede zaak, de kleinere evenementen blijven een risico”, zegt Noppen. “Voorzichtigheid blijft geboden en ik denk echt dat we de vaccinatie voor het zorgpersoneel verplicht moeten maken.”

“We vroegen al langer dat de terugkerende reizigers die niet volledig gevaccineerd zijn, strenger zouden gecontroleerd worden”, zegt Marc Noppen. “Dat dit er nu komt, is zeker een goede zaak, ook al blijft het geen waterdichte bescherming.”

Volledig scherm Professor Marc Noppen, CEO van UZ Brussel © BELGA

De beslissingen die genomen zijn over de organisatie van evenementen, bekijkt de CEO met enige nuance: “Ik vraag me vooral af hoe dit praktisch gaat georganiseerd worden, dat lijkt me nog niet zo eenvoudig. Bovendien hebben evenementen in Nederland al getoond dat ook dit systeem niet waterdicht is. Maar mogelijks zorgen deze eisen wel voor een psychologische rem, wat goed is. Kleinere evenementen blijven wel een risico.”

Quote Wat mij betreft moeten we nog eens ernstig nadenken over een verplichte vaccinatie voor het zorgperso­neel. Marc Noppen

Noppen verheugt er zich wel over dat er geen verdere versoepelingen gekomen zijn. “Voorzichtigheid blijft de boodschap”, klinkt het. “Zeker zolang we geen duidelijk zicht hebben op wat de stijgende besmettingen gaan betekenen voor het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens. We moeten blijven vaccineren en wat mij betreft moeten we nog eens ernstig nadenken over een verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel.”

Van Ranst: “Covid Safe Ticket moet waterdicht zijn”

Het Covid Safe Ticket kan werken, maar dan moet het wel op een waterdichte manier opgebouwd zijn. Dat zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) na afloop van het Overlegcomité vandaag.

Van Ranst vertelt het verhaal van Nederlandse jongeren, die screenshots maakten van andermans Covid Safe Tickets, en zo toch op evenementen toegelaten werden wanneer dat eigenlijk niet mocht. “Er moet een degelijke vorm van identiteitscontrole vasthangen aan het Covid Safe Ticket, we mogen het niet enkel aan de ‘goodwill’ van de mensen overlaten. De technologie is er om een waterdicht systeem op te zetten, het is aan de overheid om het uit te voeren.”

Volledig scherm Viroloog Marc Van Ranst © Klaas De Scheirder

Op de andere beslissingen van het Overlegcomité reageert Van Ranst voorzichtig positief. “De verscherpte controles op reizen waren verwacht, en waren ook nodig. Ik heb een déjà-vugevoel naar vorige zomer: toen werden er ook verscherpte controles aangekondigd, maar is het nooit echt goed uitgevoerd. Ik ben optimistisch, zoals ik altijd optimistisch ben.”

De viroloog denkt dat er geen zware maatregelen, zoals een harde lockdown, meer zullen nodig zijn. “Daar zijn we volgens mij van verlost. Belangrijk is om goed te blijven vaccineren. Daarnaast wordt het steeds realistischer om bij het nemen van beslissingen te kijken naar de druk op de gezondheidszorg, in plaats van enkel naar het aantal besmettingen. Ook het aantal patiënten met long COVID (patiënten die langdurige problemen ervaren door de ziekte, red.) moet in rekening worden gebracht.”