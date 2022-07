EXCLUSIEF. Dood of vermoord in Benidorm? Faroek gaat in documentaire op zoek naar de waarheid achter de mysterieuze val van Dina (30)

Mogelijk herkwalifi­ca­tie, maar wat betekent dat? "Zo viseert men ook iemand die emmer water gooide"

De rechtbankvoorzitter had gisteren op het einde van de zittingsdag in het Reuzegomproces nog een verrassing in petto. Ze liet weten dat ze herkwalificaties van de aanklachten in het debat wil brengen. Ze overweegt om de aanklacht te herformuleren tot de klassieke slagen en verwondingen, zonder het oogmerk te doden. Daarmee zouden meer Reuzegommers geviseerd worden, legt Faroek Özgünes uit in VTM NIEUWS. “Iedereen die ook maar een papje heeft gemaakt of water heeft gegooid, valt daar dan onder.”

23 april