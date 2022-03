Enorm Russisch konvooi van maar liefst 60 kilometer lang rukt op: waar bevindt het zich op dit moment?

Hoe uitzonder­lijk zijn verwoesten­de tornado’s in de VS? En wat is de oorzaak? “Groot tempera­tuur­con­trast en windsche­ring werken zo’n stormen in de hand”, legt David Dehenauw uit

Het oosten van de Verenigde Staten heeft op enkele uren tijd moeten afrekenen met maar liefst 35 verwoestende tornado’s. “Het enorme temperatuurcontrast in de VS en de windschering - waarbij de wind snel van hoogte verandert - werken zware onweders en tornado’s in de hand”, legt VTM-weerman David Dehenauw uit.

11 december