Elf doden na luchtaanvallen op havenstad Mykolajiv: “Rusland vuurde clusterbom af op woonwijk”

Robin Ramaekers spreekt met strijdvaar­di­ge Oekraïners in havenstad: “Ik ga vechten, ze zullen Odesa niet krijgen”

VTM NIEUWS-oorlogsjournalist Robin Ramaekers is teruggekeerd naar Oekraïne. Hij bevindt zich nu in de havenstad Odesa, in het zuiden van het land waar fel wordt gevochten. De overwegend Russisch-sprekende bevolking was er tot voor kort nog lovend over de Russen, maar “nu zijn ze de vijand”.

8 maart