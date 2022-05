Egbert Lachaert: “Verlaagd btw-tarief op gas en elektriciteit zal verlengd worden tot na volgende winter”

Enorm Russisch konvooi van maar liefst 60 kilometer lang rukt op: waar bevindt het zich op dit moment?

Een Russisch konvooi met tanks en soldaten is ondertussen opgerukt tot op amper 25 kilometer van Kiev. Het is een enorme kolonne van liefst 60 kilometer lang. Ondanks vredesgesprekken gisteren, is er vannacht hevig gevochten. Onder andere in Charkov, de tweede grootste stad, waren verschillende raketinslagen. Volgens de VN zijn er ondertussen al 406 burgers gedood. Daar zijn ook tientallen kinderen bij.

1 maart