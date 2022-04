Duizenden mensen wachten al maanden op eindfactuur: energieleveranciers kampen met achterstand

Vader doet emotionele oproep nadat 16-jarige dochter met psychische problemen nergens terecht kan: "Alsof je huis in brand staat en de brandweer zegt dat je moet wachten”

Er is een groot tekort aan crisisbedden in de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen. In totaal worden er 38 bedden gereserveerd voor crisisopvang, maar die zijn vrijwel altijd volzet. “Het is alsof je huis in brand staat en de brandweer zegt dat je even moet wachten”, getuigt een ongeruste vader bij VTM NIEUWS. Zijn 16-jarige dochter kampt met zware psychische problemen, maar kan nergens terecht.

9 februari