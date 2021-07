Di Rupo bezoekt voor het eerst zwaar getroffen Pepinster en krijgt meteen kritiek van emotionele inwoonster: “Ik heb niks meer”

Expert justitie Faroek Özgünes: “Conings waarschijn­lijk al weken geleden overleden”

20 juni Het lichaam van Jürgen Conings is vanmorgen gevonden in het nationaal park Hoge Kempen in Limburg, niet ver van waar eerder zijn rugzak gevonden werd. Expert justitie Faroek Özgünes: “Het feit dat Conings dood is teruggevonden, is niet echt een verrassing. De afgelopen weken is er gezocht naar sporen en die zijn niet gevonden. Dat wees erop dat hij ofwel zijn vlucht heel goed had voorbereid ofwel dat hij zichzelf van het leven had benomen.” De man is nu gevonden, maar dat is niet het einde van deze zaak: “Hier gaan lessen uit getrokken worden, alleen al binnen Defensie.”