De Croo tikt Verlinden op de vingers na uitlating over Doel 3: “Dit is niet hoe we dossier moeten aanpakken”

KernenergieVrijdag wordt definitief de stekker uit kernreactor Doel 3 getrokken, maar in de politiek lijken niet alle neuzen in dezelfde richting te staan. Zo vroeg binnenlandminister Annelies Verlinden (CD&V) vorige week nog aan het FANC of de ontmanteling van kernreactor Doel 3 op een veilige manier kan uitgesteld worden. “Dit is een discussie die je niet in de pers moet voeren”, reageert premier Alexander De Croo (Open Vld) voor het eerst bij VTM NIEUWS. Ook de directeur van de kerncentrale trekt een streep door een eventuele herstart.

Het bevriezen van de ontmanteling van kernreactor Doel 3 zou het eventueel mogelijk maken om de centrale op een latere datum weer op te starten. De vraag van Verlinden kwam érg laat, aangezien eind deze week de reactor van het net wordt afgekoppeld.



De nucleaire waakhond FANC sprak van slecht bestuur. En ook binnen de regering viel het initiatief van de minister niet bij iedereen in goede aarde.

Premier Alexander De Croo is karig met commentaar, maar in een reactie aan VTM NIEUWS zegt hij dat dit een discussie is die je niet in de pers moet voeren. “Maar we delen allemaal dezelfde bezorgdheid. Ik heb dat ook duidelijk intern gezegd.” Nog volgens de premier zal de regering “geen enkel risico nemen op het gebied van bevoorradingszekerheid”.

Directeur kerncentrale: “Met nucleaire veiligheid improviseer ik niet”

Peter Moens, de directeur van de kerncentrale, laat woensdag aan persagentschap Belga weten dat de geplande ontmanteling van Doel 3 uitstellen praktisch onmogelijk is. Vrijdag wordt die definitief gesloten, waarna de stopzettingsfase begint. Daarbij wordt de reactor ontladen, de brandstof wordt afgekoeld en de centrale wordt ontsmet van alle radioactieve deeltjes.

Volledig scherm Peter Moens bij de kerncentrale van Doel © Kristof Pieters

“In die stopzettingsfase van vijf jaar gebeuren geen zaken die technisch onomkeerbaar zijn”, legt Moens uit. Pas in de volgende fase — de ontmanteling van de centrale — is dat wel het geval.

Een uitstel of ommekeer van het stopzettingsproces waar al vier jaar wordt aan gewerkt zou “niet wijs zijn en niet aan te raden zijn”, aldus Moens. Het is technisch én organisatorisch niet evident.

Alleen al brandstof bestellen zou 36 maanden in beslag nemen. “Dat is niet iets dat van het schap uit de Brico komt.” Nog een voorbeeld: de operatoren opleiden die Doel besturen alleen al kost drie jaar. Er is de voorbije jaren ook geen enkel studiewerk naar zo’n uitstel verricht.

“Nucleaire veiligheid is ook een zaak van een stabiele organisatie”, zegt de directeur van de kerncentrale. “De piste van uitstel staat niet op onze planning. Het is ons overigens ook niet gevraagd. We hebben geen intentie tot doorstart. Met nucleaire veiligheid improviseer ik niet.”

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.