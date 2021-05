De Croo over cyberaanval: “Vrees dat dit vaker zal gebeuren, maar dat betekent niet dat we het zomaar moeten aanvaarden”

Gisteren werden verschillende overheidssites in ons land het slachtoffer van een cyberaanval. Onder meer MyMinFin en Tax-on-web werden getroffen, maar ook de boekingssites van vaccinatiecentra werden een tijdje gehackt. “Ik vrees dat dit soort zaken meer gaan gebeuren in de toekomst”, zegt premier Alexander De Croo bij VTM NIEUWS. “Maar dat betekent niet dat we het zomaar moeten aanvaarden.”

Gisteren kampte Belnet, de internetprovider van overheidsdiensten, onderzoekscentra en hoger onderwijs, met een grote aanval op zijn systemen. In totaal zouden een tweehonderdtal instellingen getroffen zijn waaronder het boekingssysteem voor de vaccinaties. Sinds vannacht is de situatie weer onder controle. “Het is vandaag aan justitie om dit in handen te nemen en te onderzoeken wie de dader is om dan gepast actie te kunnen ondernemen”, aldus De Croo. “Het is niet omdat dit een dagelijkse realiteit is geworden, dat we het zomaar moeten aanvaarden.”

Omdat de overheid de afgelopen jaren al in de beveiliging van het netwerk investeerde “zal het een les zijn om te begrijpen wat er gebeurd is”. “Het is een beetje zoals de stroper en de boswachter: soms komt de stroper met nieuwe zaken. Dan moeten we ervoor zorgen dat we de volgende keer kunnen vermijden dat er een impact is.”

Moeten we ons dan geen zorgen maken, gezien er heel wat belangrijke overheidswebsites zijn gehackt? “Het is duidelijk dat we voor de beveiliging van de IT-infrastructuur rond de gezondheidszorg meer maatregelen gaan nemen. Men onderzoekt wat er gebeurd is, opdat we ons beter kunnen beveiligen”, zegt De Croo.

Gecentraliseerde aanpak

Inmiddels pleit kamerlid Michael Freilich (N-VA) voor een gecentraliseerde bevoegdheid wat cybersecurity betreft: “De gebeurtenissen van gisteren hebben aangetoond dat dit land leiderschap nodig heeft, ook op het gebied van cybersecurity. We moeten deze bevoegdheid centraliseren en toewijzen aan één minister die daar voltijds mee bezig kan zijn. Voor een premier is dat onhaalbaar. Een herschikking en centralisering van onze cyberbeveiliging op politiek niveau is dringend nodig.”