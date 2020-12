Camerasysteem kan pakkans gsm-gebruik achter het stuur gevoelig vergroten

Vandenbrou­c­ke: “Als burgemees­ters afstand niet kunnen garanderen, gaan koopzonda­gen niet door”

28 november In heel wat Vlaamse steden worden in de maand december koopzondagen georganiseerd. Dat blijkt uit een rondvraag van VTM Nieuws. Winkeliers moeten ervoor zorgen dat shoppers in hun winkels de strenge voorwaarden volgen, maar het zijn de steden en gemeenten die in de winkelstraten alles in goede banen zullen moeten leiden. Minister van Gezondheid Frank Vandenbroucke was duidelijk in VTM Nieuws: “Er is een heel belangrijke zin in het nieuwe ministeriële besluit dat er aankomt. Als een burgemeester de afstand niet kan garanderen, dan mag hij niet openen.”