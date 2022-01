Brusselse politie start intern onderzoek na beelden van mogelijk buitensporig politiegeweld tijdens coronabetoging

Onze reporter in Oostenrijk: “Skiën mag zonder mondmasker, maar bij elke lift en het aanschui­ven is het verplicht”

Wat zijn de coronamaatregelen in de skigebieden? Onze reporter Birgit Herteleer is momenteel in Flachau, Oostenrijk. “Voor wie wil gaan skiën, geldt er 2G. Met een PCR-test kan je geen skipas kopen”, vertelt ze. “Maar eens je op de ski’s staat, is het zoals vroeger.”

28 december